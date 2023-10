El ministeri i el col·lectiu impulsen un treball per fixar les especialitats que seran més problemàtiques en un futur

Establir quines seran les necessitats futures de metges, en quines especialitats, i fixar mecanismes per captar aquests professionals i com retenir-los. Aquesta és una de les qüestions prioritàries per al Col·legi de Metges. El nou president del col·lectiu professional, Albert Dorca, va apuntar, en una entrevista a l’espai Parlem-ne, de Diari TV, que es tracta de planificar més enllà del curt termini, de fer-ho a cinc o deu anys vista. Sobre quines són les especialitats amb més problemes va respondre que serà l’estudi que elaboraran conjuntament amb el ministeri el que ho determinarà, tot destacant la “bona predisposició” de l’administració

