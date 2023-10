El Raonador s'escollirà en un procés obert a la ciutadania

Actualitzada 03/10/2023 a les 19:19

La Junta de Presidents ha validat en la reunió d'aquesta tarda el procés d'elecció del nou Raonador del Ciutadà a tot el país. El procediment serà obert, participatiu i transparent a petició de l'actual Sindicatura. D'aquesta manera, el Consell General farà un avís públic per la recerca de candidats i candidates per al càrrec. L'avaluació de les persones que vulguin ser Raonador les farà la Comissió Legislativa de Justícia i Interior.De la mateixa manera, en la Junta de Presidents s'ha acordat el nomenament de les dues noves inspectores de l'Agència de Protecció de Dades d'Andorra tingui lloc durant la sessió ordinària prevista per al dimarts 17 d'octubre.En la reunió la Junta de Presidents ha donat el vistiplau a la delegació andorrana a l'OSCE-PA per tramitar la petició al secretariat d'aquest organisme perquè Andorra aculli la sessió de tardor de l'OSCE-PA l'any 2026. Un altre dels acords de la Junta de Presidents ha estat iniciar els tràmits per esdevenir secció membre de l'Associació Parlamentària de la Francofonia (APF). D'aquesta manera es permetrà que tots els membres de la delegació andorrana a l'APF tinguin dret a vot, fins ara, només es disposava d'un vot global de la delegació com a secció associada.En el marc del cinquè cicle d’avaluació del Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa, una delegació del GRECO visitarà Andorra del 20 al 25 de novembre per tal de realitzar les tasques avaluadores.