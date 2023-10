El pressupost per al 2024 preveu un dèficit de 32 milions d'euros

Actualitzada 03/10/2023 a les 14:14

El projecte de pressupost per al 2024, que entrarà a tràmit parlamentari abans que finalitzi el mes d'octubre, tal com és preceptiu, preveu un dèficit de 32 milions d'euros, el màxim permès d'acord amb la legislació actual. Ho ha manifestat avui el ministre de Finances, Ramon Lladós, durant la roda de premsa per donar a conèixer la recaptació per l'IRPF d'enguany, a preguntes dels mitjans de comunicació. El ministre ha indicat, però, que això no vol dir que el tancament de l'exercici vinent sigui necessàriament amb aquest xifra, ja que caldrà veure, per exemple, com evolucionen els ingressos pels diferents impostos.Un altre dels detalls que ha revelat el ministre és que l'any vinent el Govern també recorrerà als beneficis generats per Andorra Telecom (que poden estar una mica per sobre dels corresponents als últims anys, és a dir, al voltant dels 25 milions d'euros), però no amb els de l'altra parapública, FEDA. La inversió que es contempla per a l'exercici vinent és d'uns 52 milions d'euros, si bé la majoria d'aquesta quantitat estarà destinada al parc públic d'habitatges.