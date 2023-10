El Govern recapta 52 milions per l'IRPF

Actualitzada 03/10/2023 a les 13:40

La campanya de declaració voluntària de l'IRPF va acabar ahir amb una recaptació de 24,7 milions d'euros, una xifra que està per sobre de les previsions que s'havien fet de 21,5 milions d'euros. D'aquesta manera, la recaptació total del 2022 per aquest impost ha estat de 52 milions d'euros si s'afegeixen les retencions efectuades durant l'exercici, el que suposa que s'ha incrementat en relació al 2021, quan es van recaptar 51,5 milions d'euros, i al 2020, quan es van ingressar 37,2 milions d'euros.Així ho ha explicat aquest matí a les oficines del departament de Tribus i Fronteres el ministre de Finances, Ramon Lladós, que ha indicat que la recaptació assolida "està en línia amb la del 2021 i bastant per sobre del 2020 en el període de covid". Lladós ha assenyalat també que cada vegada s'estan presentant més declaracions de manera telemàtica i menys de manera presencial, i el nombre de declaracions totals també ha pujat. "La recaptació reflecteix l'evolució de l'economia andorrana i si aquesta creix per sobre de les previsions això s'acaba reflectint", ha afegit Lladós. A tancament d'ahir s'havien presentat 22.037 declaracions, de les quals 18.638 han estat de forma telemàtica i 3.399 de forma presencial. Lladós ha valorat molt positivament que cada vegada hi hagi més declaracions temàtiques i ha afirmat que "d'aquí a uns anys es veurà que les declaracions presencials són residuals".