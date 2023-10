El casino rep 10.000 visitants al setembre

Actualitzada 03/10/2023 a les 09:52

Unnic ha tancat el setembre amb 24.000 visitants, dels quals prop de 10.000 han estat al casino, segons informe el centre d'oci, remarcant que han tingut un increment dels ingressos del 7% i una reducció del 20% de les despeses previstes en el pressupost inicial. Els responsables del complex de joc destaquen que aquest balanç "confirma un setembre de bons resultats", malgrat es tracta d'un mes "d'impàs", en acabar la temporada d'estiu i assenyalen que Unnic confirma el compromís "de contribuir a la desestacionalització" del turisme.El complex d'oci ressalta que durant el setembre ha acollit una desena d'esdeveniments privats que han aportat una afluència d'un miler de persones i que estan registrant una demanda creixent per a celebracions privades per al que queda per acabar l'any i per també per al 2024.Unnic continua amb el procés per formalitzar l'emissió d'accions populars i ja hi ha 400 persones que han signat els poders notarials. El procediment acaba al novembre i aquesta setmana s'ha obert la llista d'espera de sol·licitants d'accions per cobrir les de les persones que havien fet reserva i no han concretat la compra.El complex d'oci informa aquest matí que José Ramon González ha estat nomenat nou director del centre, del que ressalta que té una llarga experiència en el sector dins el grup Orenes, que és soci de Jocs SA. Ivan Armengod, que ocupava la direcció fins ara ha passat a ser assessor del consell d'administració de la societat Jocs SA.