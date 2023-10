Dinou andorrans s'han beneficiat de les Beques Fulbright

Actualitzada 03/10/2023 a les 18:15

Els governs d'Andorra i dels Estats Units van signar l'any 2000 un Protocol d'entesa per fomentar els intercanvis educatius, culturals i formatius entre joves. En total 19 andorrans han pogut gaudir de la Beca Fulbright per estudiar un màster o un doctorat als Estats Units i 96 estatunidencs han participat en el programa d'assistents de llengua anglesa al sistema educatiu andorrà.El comitè bilateral Fulbright Andorra ha celebrat la seva reunió anual avui de forma telemàtica. La trobada ha estat encapçalada per dos copresidents del comitè, la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor i la cònsol general dels EUA a Barcelona, Mary Kate Stana i pel secretari d'Estat d'Educació i Universitats i director del Programa Fulbright Andorra, Josep Anton Bardina.Durant la reunió s'han valorat les bones relacions entre els Estats Units d'Amèrica i Andorra i s'han repassat els diferents programes associats a aquest conveni, així com altres programes educatius amb els EUA.El comitè bilateral Fulbright Andorra té l'oferta dividida en dos grans focus. El primer engloba, d'una banda, les Beques Fulbright per a ciutadans andorrans per cobrir les despeses com estada matrícula i altres costos addicionals durant els estudis de màster o doctorat als Estats Units. D'altra banda, el programa Susi Summer, adreçat als docents de segona ensenyança, formació professional, batxillerat i tècnics del ministeri perquè facin una formació intensiva de sis setmanes duran l'estiu als EUA.El segon focus és el programa anual que s'ofereix a cinc ciutadans estatunidencs perquè vinguin al Principat com assistents de conversa de llengua anglesa al sistema educatiu andorrà, durant el curs acadèmic, per impartir classes d'anglès i de cultura americana.