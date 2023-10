Caiguda de la xarxa telefònica

Actualitzada 03/10/2023 a les 17:01

L'avaria generalitzada que ha provocat una caiguda de les línies telefòniques al país s'ha solucionat i el servei s'ha restablert poc a poc i Andorra Telecom espera que es normalitzi cap a les cinc de la tarda, segons informa la companyia. Els tècnics estan analitzant quins han estat els motius de la incidència.La caiguda del servei s'ha produït cap a les 15 hores i ha afectat el sistema de transmissió de veu i dades, segons han indicat des d'Andorra Telecom, el que ha impossibilitat fer trucades a telèfons fixos ni a mòbils. L'única manera d'establir connexió telefònica és mitjançant aplicacions de missatgeria en punts amb cobertura de la xarxa wifi i amb les dades de mòbil que han funcionat només amb 3G. La companyia ha anunciat que espera que cap a les cinc de la tarda "estigui normalitzat" el servei.El cos de bombers ha fet públic un número de telèfon mòbil al que es pot trucar per WhatsApp en cas d'emergència +376324491 mentre duri la incidència telefònica. I la policia ha activat el número mòbil +376350283 per trucar "només en cas d'urgència i mentre continuï el problema amb les comunicacions".Els tècnics treballen per esbrinar el motiu de l'avaria i restablir les telecomunicacions per línia telefònica, que no funcionen en bona part del país. La companyia ha assenyalat per les xarxes socials poc abans de dos quarts de cinc de la tarda que hi ha hagut "una incidència a nivell nacional que ja s'està solucionant".