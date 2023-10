Vela vol saber la xifra d'intervencions quirúrgiques des del 2017 al 2019

Actualitzada 02/10/2023 a les 19:10

La consellera socialdemòcrata Susanna Vela ha sol·licitat que el Govern informi per escrit del nombre d'intervencions quirúrgiques que es van fer a l'hospital entre el 2017 i el 2019, segons exposa el partit en un comunicat. Vela demana les dades de l'activitat d'abans de la pandèmia com a complement d'informació a les preguntes parlamentàries de la mateixa temàtica que va presentar al juny al Consell General.Susanna Vela demana a més els centres públics i privats on es fan proves diagnòstiques i "informació dels anys previs a la pandèmia per tal de tenir una perspectiva millor de tot allò que s'ha generat durant els sis darrers anys".