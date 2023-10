Tres ajuts de 1.400 euros per fomentar el voluntariat internacional

Actualitzada 02/10/2023 a les 16:57

L'Associació Carnet Jove Andorra en col·laboració amb el ministeri d'Afers Exteriors ha iniciat una campanya de sensibilització destinada a apropar la cooperació internacional i el voluntariat a les persones joves.Una part destacada de la campanya és la convocatòria per sol·licitar un ajut al voluntariat internacional. De fet, aquesta és la tercera vegada que es convoca aquest tipus d'ajut, després de l'èxit assolit en els anteriors edicions. Els ajuts permetran a tres joves d'Andorra realitzar projectes de voluntariat a l'estranger en col·laboració amb les organitzacions Cooperand Llatinoamèrica i Aigua de Coco.L'import s'ha incrementat a un total de 1.400 euros per jove i fins a un màxim de tres candidats, que podran utilitzar per cobrir una part de les despeses en transport, allotjament i/o manutenció.Els joves interessats en sol·licitar aquests ajuts poden visitar el lloc web carnetjove.ad/voluntariat, on podran seleccionar el projecte en el qual desitgen participar i completar el formulari amb les seves dades personals i les seves motivacions per a emprendre una acció de voluntariat internacional.El termini de presentació de candidatures finalitza el 30 de novembre del 2023. El 7 de desembre, es seleccionaran els finalistes que seran entrevistats el dies 13 i 14 de desembre del 2023. Finalment, el dimarts 19 de desembre del 2023 es faran públiques les tres persones beneficiàries de l’ajut, així com dels suplents en previsió de possibles renuncies.