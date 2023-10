Premi de 121.254 euros de la Bonoloto a la capital

Actualitzada 02/10/2023 a les 09:45

Un jugador de la Bonoloto espanyola ha guanyat un premi de 121.253,98 euros en encertar la combinació de 5 números més el complementari en el sorteig celebrat anit. La butlleta guanyadora es va segellar en l'administració Fill d'Or Can Naudi del carrer Callaueta número 11 d'Andorra la Vella.El bitllet guanyador validat a la capital va ser el màxim premiat anit en el joc de la loteria espanyola ja que no hi va haver cap jugador amb els 6 encerts i els següents premiats van rebre 797,92 euros per encertar 5 números.