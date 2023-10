Mor un conductor andorrà en un xoc frontal a la C-14

Actualitzada 02/10/2023 a les 10:59

Un conductor d'Andorra de 30 anys, G. S. R., va morir anit en un accident a la C-14, al terme municipal de Fígols i Alinyà. El sinistre es va produir pel xoc frontal entre dos vehicles i la posterior envestida d'un camió, segons informa el Servei Català de Trànsit. Els dos turismes es van incendiar però es va poder treure els dos conductors fora dels vehicles, indica Trànsit.L'accident va tenir lloc en el punt quilomètric 166,3, a la comarca de l'Alt Urgell, i va provocar lesions de caràcte "menys greu" a la conductora del cotxe implicat en el xoc. La dona va ser traslladada a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.La carretera va estar tallada en els dos sentits de la circulació, el que va provocar retencions, i no es va normalitzar el trànsit fins a la 1 de la matinada. Els mossos investiguen les causes de la topada mortal.Trànsit indica que es van activar dues ambulàncies del SEM, cinc patrulles dels mossos, deu dotacions dels bombers de la Generalitat. Els agents del cos de salvament es van encarregar de les tasques d'extinció de l'incendi amb línies d'aigua i d'escuma, de la retirada dels vehicles i de la neteja de la via.