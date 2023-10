Més de vint representacions de música, ball i teatre a la temporada cultural francesa

Actualitzada 02/10/2023 a les 13:14

La temporada cultural francesa 2023-2024 "Oh Là Là" combinarà la música, el teatre, el ball, la literatura i la mímica amb més de vint representacions de desenes d'artistes francesos que oferiran funcions fins a l'estiu vinent. L'ambaixador francès, Jean-Claude Tribolet, ha destacat aquest matí durant la presentació de l'esdeveniment la importància de la promoció cultural francesa al Principat i ha emfatitzat amb la feina que ha fet l'Ambaixada per fer-ho possible. "Està fet per a tots els residents, pels 84.000 que som", ha assegurat Tribolet amb relació al programa que ha catalogat "d'eclèctic" per la combinació de gèneres i camps artístics.

L'edició d'enguany arrenca amb l'Orquestra de Chambre de Tolosa, una representació de la història de la música de Marais a Bizet que tindrà lloc el 27 d'aquest mes al vestíbul del Consell General. "És un grup entusiasta amb un llarg repertori de música barroca i contemporània", ha comentat Tribolet. La darrera funció està programada pel 4 de juliol de l'any vinent amb un concert de l'acordionista Richard Galliano pel Festival de Jazz d'Escaldes-Engordany i que es farà a la sala del Prat del Roure.

3ème étage és també algunes de les representacions que ha destacat Tribolet, un grup de ball "que combina l'humor, la imaginació i la dansa i que fa temps que intentem fer venir a Andorra". També ha posat l'accent amb Tempest Project, una adaptació teatral de La Tempesta de Shakespeare per Perer Brook i Marie-Hélène Estienne, "una obra que hauria d'agradar als amants del teatre", ha comentat Tribolet.

L'edició d'enguany compta amb la col·laboració de 19 patrocinis financers i 26 artístics, incloent-hi els set comuns, el Consell General, FEDA i l'Institut Andorrà de les Dones. Les entrades es poden adquirir a través del web ad.ambfrance.org.