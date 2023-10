Les Jornades Europees del Patrimoni acullen a més de 250 persones

Actualitzada 02/10/2023 a les 12:02

Les Jornades Europees de Patrimoni han acollit a 250 persones que han participat en les activitats que han tingut lloc del 14 al 29 de setembre. El lema de les Jornades d'enguany ha estat "Patrimoni viu" una consigna que ha orientat un programa pensat per a tots els públics.En la majoria d'activitats han exhaurit l'aforament i hi ha hagut un bon retorn per part dels visitants i també a les xarxes socials, motiu pel qual el Departament de Patrimoni Cultural ha pres la decisió de programar novament algunes de les activitats al llarg dels mesos vinents.Les jornades han ofert activitats pensades per a diferents tipus de públics amb l'objectiu de donar conèixer el patrimoni de manera lúdica, pràctica, tècnica i també participativa. Així, durant aquests dies, els participants han pogut gaudir d'itineraris i visites guiades, espectacles i concerts, conferències, cursos i tallers. Alhora, els museus d'Andorra s'han sumat a les jornades i han ofert l'entrada gratuïta i diverses activitats complementàries.D'altra banda, per segon any consecutiu, s’ha engegat una consulta ciutadana per donar a conèixer algunes de les peces que formen part dels fons de Patrimoni Cultural i decidir quina d’elles es restaurarà de manera prioritària. En aquesta ocasió les propostes són: la restauració de cinc peces d’indumentària de soldats carlins (mitjan segle XIX); la restauració de dos baguls esponsalicis procedents de Casa Rossell d’Ordino (segle XVII); la restauració d’una custòdia procedent de l’església de Santa Eulàlia d’Encamp (segle XVIII). La consulta estarà activa fins al 23 d’octubre mitjançant la plataforma www.visc.ad.En el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, el ball de l’Ossa d’Encamp i L’última ossa d’Ordino es van poder veure a la seu de la Unesco, a París, el cap de setmana del 16 i el 17 de setembre. Aquells mateixos dies, el Departament de Patrimoni Cultural va participar en el festival de pedra seca Féile na gCloch (Inis Oírr, Irlanda).Finalment, cal destacar que Andorra ha participat a la iniciativa de la Xarxa Europea de Punts Focals per al Conveni de la Unesco 2023, Wiki Loves Living Heritage, compartint fotografies de les festes de l’Ossa, recentment inscrites a la Llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.