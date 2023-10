La CEA i l’USdA coincideixen que els cursos de l’idioma per als treballadors que hagin de renovar l’autorització de residència es facin en horari laboral

L’ensenyament del català als treballadors que hagin de renovar l’autorització de residència i treball al llarg de l’any vinent, uns 3.000 segons els càlculs que s’han realitzat, es farà en horari laboral. I és que tant la Unió Sindical d’Andorra (USdA) com la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) consideren que és la millor fórmula en ser una obligació, a partir d’ara, acreditar uns coneixements mínims de català. El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va recordar que el fet que els empleats tinguin uns coneixements mínims de la llengua oficial del país “és un actiu per a la mateixa empresa”, i per

#1 Laura

(02/10/23 06:57)