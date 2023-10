L'IPC s'enfila al 6,1% al setembre

Actualitzada 02/10/2023 a les 10:31

La pujada de preus continua l'escalada i situa l'Índex de Preus al Consum (IPC) del setembre en el 6,1%, segons la dada interanual avançada que publica Estadística aquest matí. La inflació augmenta en cinc dècimes respecte al 5,6% que es va registrar a l'agost.Estadística indica que l'encariment de preus està motivat per l'alça del grup de Transport on figuren els carburants, i en menor mesura dels grups de béns i serveis diversos i Habitatge, en el qual s'inclouen aigua, gas, electricitat i altres combustibles. L'informe assenyala que els preus dels aliments s'han incrementat "menys" que el setembre del 2022. Aquell mes l'IPC era del 6,8%.La inflació dels països veïns ha quedat al setembre en el 3,5% a Espanya, nou dècimes per sobre de l'agost, i en el 4,9% a França, que és el mateix índex del mes anterior.