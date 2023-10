El col·legi recomana la presencialitat sense que sigui un perjudici al sistema digital

Davant dels dubtes a l’entorn de com s’han de realitzar les reunions de propietaris, el col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris va deixar clar la seva postura aconsellant als seus col·legiats realitzar les reunions de propietaris de manera presencial tot i que va afirmar que es poden fer les reunions de manera telemàtica sense que comporti un perjudici per als administradors de finques. El debat sobre com s’han de fer les reunions de propietaris va sorgir després de la pandèmia, ja que durant el Covid s’havien pres una sèrie de mesures d’urgència per afavorir la comunicació de les comunitats de propietaris sense