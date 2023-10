Jordi Torres afirma que les cancel·lacions d'Air Nostrum són negatives pel turisme

Actualitzada 02/10/2023 a les 13:53

Jordi Torres no ha dubtat en el moment d’afirmar que les cancel·lacions afecten i que des de la Secretaria de Transport s’està incidint i durant la tardor s’avaluaran quines són les mesures que es prenen "perquè això succeeixi el menys possible".Torres ha afirmat que hi ha elements naturals, com les incidències meteorològiques, "però el problema és quan superen el percentatge de tolerància".El ministre va fer aquestes declaracions en el marc de la inauguració de la benvinguda a la vuitena promoció de Vatel Andorra, que ja compta amb 28 alumnes.