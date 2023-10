Fuig després d'un accident amb 3,57 d'alcoholèmia

Actualitzada 02/10/2023 a les 11:37

Una dona de 25 anys va ser detinguda diumenge per conduir amb una taxa d'alcoholèmia de 3,57 grams per litre de sang i fugir del lloc on havia tingut un accident. La conductora va patir un sinistre amb danys materials en topar contra el mobiliari urbà a l'entrada de Sant Julià, segons ha fet públic la policia. Després de l'accident va intentar fugir i va circular "uns 500 metres amb una de les rodes davanteres totalment arrencades del sistema de direcció fins que ja no va poder continuar la marxa", detalla el comunicat del servei d'ordre.Els agents van arrestar a més un conductor de 32 anys controlat dissabte per donar positiu en la prova de tòxics que se li va practicar.