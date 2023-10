Espot afirma que la pujada de l'IPC "no són bones notícies"

Actualitzada 02/10/2023 a les 13:53

El cap de Govern, Xavier Espot, ha reconegut aquest matí que l'increment fins a situar-se en el 6,1% al mes de setembre, tal com s'ha conegut avui, "no són bones notícies", sobretot tenint en compte que és "molt difícil" aplicar polítiques públiques des del país encaminades a moderar aquest indicador, "que depèn de factors exògens i que s'escapen de la nostra realitat domèstica". I és que, tal com va recordar Espot, aquest augment de l'IPC repercutirà en la cistella de la compra "i afecta especialment els ciutadans de major vulnerabilitat". En aquest sentit, Espot va indicar que aquest repunt de la inflació "impregnarà les decisions que haurem de prendre d'aquí a finals d'any, particularment en matèria de salaris i lloguer".El Govern està elaborant en aquests moments la llei en matèria d'arrendament, que pretén introduir una descongelació progressiva dels preus dels lloguers i que haurà de ser aprovada abans del 31 de desembre perquè pugui entrar en vigor a partir de l'any vinent, i que es vol que sigui "ponderada, prudent i moderada". "No parlem ni molt menys d'una descongelació absoluta de tots els contractes d'arrendament sinó que de manera molt quirúrgica i amb tota una sèrie de prevencions i salvaguardes que protegeixin la part més feble, que en aquest cas és el llogater", segons va afirmar Espot. El màxim responsable de l'executiu va reiterar que aquesta és una mesura continguda al programa electoral amb què Demòcrates va guanyar les eleccions generals i que l'objectiu és "liberalitzar de manera molt prudent el sector immobiliari".D'altra banda, la pujada de la inflació també tindrà repercussió pel que fa a la revalorització dels salaris de cara a l'any vinent. Així, Espot va anunciar que salari mínim s'augmentarà "com a mínim igual que l'IPC, si no es pot una mica més perquè tenim el compromís d'anar-lo revaloritzant any rere any per damunt de l'IPC". Pel que fa a l'increment salarial que estan negociant els sindicats i les patronals, el cap de Govern espera "que fructifiqui en un acord, cosa que ens faria a tots plegats un favor i més en aquest context en què no es pot contemplar que no hi hagi un increment dels salaris". "Nosaltres ens esforçarem tant com calgui perquè aquest acord s'assoleixi i no vull avançar el que passarà si no és així perquè estaria condicionant aquest diàleg", va afegir Espot.