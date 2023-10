David Forné incideix en l'aposta pel transport públic, gratuït i sostenible

Actualitzada 02/10/2023 a les 18:06

El secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné ha participat al Congrés mundial de la carretera (PIARC) que se celebra cada quatre anys i que aquesta setmana acull la ciutat de Praga, República Txeca. La trobada internacional té per objectiu generar sinergies donant la possibilitat d'interactuar amb experts i professionals de la carretera de tot el món, i serveix per fer un balanç dels més de 50 informes i productes tècnics elaborats pels comitès de PIARC durant el cicle 2020-2023. Les temàtiques d'enguany versen al tomb de la seguretat vial i la mobilitat sostenible.Durant el congrés s’ha acordat que Andorra aculli l’any vinent la reunió del consell de l’Associació mundial de la carretera, que aplegarà els directors de carreteres d’arreu del món.De forma paral·lela, Forné ha pres part de la sessió ministerial que ha tractat la mobilitat sostenible, i en concret, la mobilitat en bicicleta. Alhora, ha destacat l’aposta concreta que ha dut a terme el Govern perquè el transport públic del país sigui gratuït, una mesura que ha permès incrementar prop d’un 70% l’ús del bus nacional.Durant l’estada al congrés, el secretari d’Estat ha mantingut una reunió amb la ministra espanyola de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en funcions, Raquel Sánchez, amb qui ha pogut intercanviar temes d’interès mutu en relació a la cooperació entre territoris per millorar les connexions.