Curs sobre intel·ligència artificial

Actualitzada 02/10/2023 a les 12:31

'Intel·ligència artificial per a tothom' és el nou curs que ofereix el Centre de Formació al Llarg de la Vida. Aquest té com a objectiu explorar les principals aplicacions d'aquesta tecnologia a la vida quotidiana. El curs està adreçat a persones adultes sense coneixements previs en intel·ligència artificial ni programació, però cal tenir un nivell bàsic d'informàtica.En el curs s'exploraran aplicacions per a la vida quotidiana, des de xatbots que poden ajudar a resoldre preguntes fins a la generació de contingut visual i sonor, la creació de veu artificial, assistents personals, creació de contingut artístic com imatges música i vídeos.El curs s’ofereix de manera gratuïta i s’impartirà a les aules del Centre de Formació al Llarg de la Vida, els dimarts de 19 a 20:45 hores, des del 10 d’octubre del 2023 fins al 23 de gener del 2024. Les inscripcions estan obertes fins al 5 d’octubre de manera virtual al web http://www.cflv.ad/.