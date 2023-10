Arrestat un resident il·legal que va orinar al carrer

Actualitzada 02/10/2023 a les 11:30

Un enfrontament amb la policia quan el van cridar l'atenció per orinar al carrer va servir per controlar un home de 47 anys que residia irregularment al Principat. El cos de seguretat assenyala en un comunicat que els fets van tenir lloc la matinada de diumenge quan l'home es va negar a identificar-se quan se li va requerir "diverses vegades" i va injuriar i amenaçar els funcionaris. El servei d'ordre exposa que va empentar un agents quan li va fer "la primera palpació de seguretat i es va resistir fortament a la detenció".L'arrestat va ser traslladat a les dependències de la policia i es va comprovar que residia al país sense disposar de l'autorització corresponent. El cos de seguretat acusa l'home d'un delicte contra la funció pública, per desobediència i resistència, i d'un delicte contra la llibertat, per amenaçar els agents.