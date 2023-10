Andorra i San Marino mantindran la coordinació per l'acord amb la UE

Actualitzada 02/10/2023 a les 13:09

El cap de Govern, Xavier Espot ha mantingut una trobada telemàtica amb el secretari d'Estat per als Afers Exteriors, per a la Cooperació Econòmica Internacional i les Telecomunicacions de San Marino, Luca Beccari, per intercanviar impressions en el marc de l'acord d'associació que els dos països estan negociant amb la Unió Europea. Els mandataris han tractat l'estat d'avançament de les negociacions i han coincidit en la necessitat d'aprofitar la conjuntura actual per assolir el millor acord per a les parts nacionals en els propers mesos.De la mateixa manera, Espot i Beccari han intercanviat impressions al tomb de les temàtiques més rellevants que queden per negociar, com els serveis financers. Alhora, han acordat la necessitat de seguir treballant de forma coordinada entre els dos equips negociadors per afrontar les temàtiques particulars i comunes que encara queden per resoldre.El cap de Govern, Xavier Espot, participarà en la tercera Reunió de la Comunitat Política Europea (CPE), que se celebrarà el dijous a Granada, amb la voluntat de donar continuïtat al diàleg, alt més alt nivell, entre els mandataris dels països del continent europeu.En aquesta tercera reunió, organitzada per Espanya, en el marc de la seva presidència del Consell de la Unió Europea, se celebraran diferents taules rodones per incentivar la col·laboració dels dirigents, entre països, en àmbits com la seguretat, la transició energètica, la crisi climàtica o la digitalització.Espot, que viatjarà amb el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba.