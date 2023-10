Actualitzada 02/10/2023 a les 19:53

Andorra Endavant ha demanat pressupost per fer un estudi de l'impacte que tindria l'acord d'associació amb la Unió Europea per Andorra. El grup parlamentari ha contactat amb el gabinet GIDE, el mateix que va efectuar l'estudi a Mònaco. AE ha recordat que "fa nou anys que des del Consell General es reclamen els estudis d'impacte".La presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner i la vicepresidenta Noemí Amador, s'han reunit avui a la tarda per videoconferència amb els consellers nacionals de Mònaco Marie-Noëlle Gabelli i Régis Bergonzi, alhora president de la comissió de seguiment de les negociacions amb la Unió Europea. Montaner ha explicat que l'objectiu de la reunió "ha estat d'intercanviar experiències i conèixer el motiu que els ha portat a suspendre les negociacions de l'acord d'associació".El consell nacional de Mònaco va contractar el gabinet jurídic Gide de Brussel·les per efectuar tres estudis d'impacte amb un cost total de 130.000 euros, i assenyala que els consellers nacionals monegascos es posen a disposició dels grups polítics andorrans per intercanviar sobre la qüestió.Andorra Endavant justifica la demanda de pressupost a Gide valorant que "la temàtica és de la màxima importància i no es pot anar a cegues". La formació de Montaner demana parlar sobre fets "i no en funció de les negociacions o de les percepcions dels uns i dels altres".