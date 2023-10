Actualitzada 01/10/2023 a les 16:37

El Centre de Congressos d'Andorra la Vella acull l'11 d'octubre la primera edició del 'Work on Andorra', un nou espai de diàleg i anàlisi sobre el present i el futur econòmic i social del Principat. L'esdeveniment donarà veu a institucions, empreses i actors socioeconòmics del país per "reflexionar obertament sobre l'entorn, les persones i la gestió dels governs", segons indiquen els organitzadors en nota de premsa.L'acte comptarà amb diverses taules rodones i entrevistes amb l'objectiu de "confrontar idees i sotmetre a debat aspectes d'interès estratègic". Es tractaran temes com els recursos limitats de què disposa Andorra, la gestió de les institucions, l'encaix del Principat en un món cada cop més globalitzat, la funció de les empreses en el desenvolupament i el creixement del país, la inversió en recerca i innovació, o la preservació del caràcter andorrà, entre d'altres".L'acte compta amb la col·laboració del Diari d'Andorra i el director general Ignasi de Planell serà el moderador de la taula rodona 'Quin és l'encaix d'Andorra en un món global? Reflexions al voltant de l'escenari internacional', on participaran l'excap de Govern Antoni Martí, l'exsecretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals Clàudia Cornella, l'ambaixador espanyol al Principat d'Andorra, Carlos Pérez-Desoy, i l'exministra de Turisme Verònica Canals.