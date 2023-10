Més d'un centenar de persones reclamen la legalització de l’avortament en una manifestació pels principals eixos comercials organitzada per Stop Violències.

“Sexe quan desitjo, embaràs quan decideixo” o “Espot, sí que es pot!” van ser alguns dels lemes cantants per les més d’un centenar de persones que es van manifestar ahir pels carrers del centre del país en favor de la legalització de l’avortament. La marxa, organitzada i liderada per la presidenta d’Stop Violències, Vanessa Mendoza Cortés, i amb presència d’associacions de Catalunya i França, va començar a la plaça de la rotonda d’Andorra la Vella cap a les 12 del migdia i va recórrer l’avinguda Meritxell i l’avinguda Carlemany fins a arribar a la plaça Coprínceps, on van tenir lloc