Rokyo es queda a les portes de la fase final del concurs de música emergent Sona9

El concurs de música emergent Sona9 s’ha quedat sense representació andorrana. Rokyo, el projecte andorrà liderat per Roc Tarruell, s’ha quedat a les portes de la final. L’organització del concurs, impulsat per la revista Enderrock, iCat FM i TV3, ha notificat les sis propostes guanyadores de les semifinals: Eloi Duran, Foss, Núria Duran, Roserona i Sosun Dance. Rokyo, que completen Marc Llops, Jan Viñals, Ayrton Medeiros i Joan Gómez, va compartir semifinal al Mercat de Música Viva de Vic compartint escenari amb Igú i Oxigen. Va actuar a la plaça dels Màrtirs de la capital de l’Osona interpretant els seus hits 5 minuts després i Pròxima estació.Les bases del concurs establien que també havien de musicar un poema d’un escriptor jove i van tirar El tret d’Albert Benzekry i versionar una peça. En aquest cas van triar la cançó See You Again de Tyler The Creator que van rebatejar com Encara que em trenquis el cor. En aquest tema van comptar amb la col·laboració dalt de l’escenari de la cantant catalana Núria Quílez. Els altres temes que van interpretar davant un públic nombrós van ser Començar de nou, Perquè em facis cas i Superhot.Rokyo va compartir l’eliminatòria andorrana celebrada el passat mes de juny a l’auditori nacional a Juli Barrero i Quim Salvat, imposant-se en la votació del jurat.