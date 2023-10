Protesta de Femen a l'ambaixada d'Andorra a Madrid pel dret a l'avortament

Actualitzada 01/10/2023 a les 17:21

Quatre activistes de Femen s'han manifestat aquest matí davant l'ambaixada d'Andorra a Madrid a favor de l'avortament al Principat i per "expressar sororitat amb les nostres germanes d'Andorra, amb Vanessa (Mendoza) -presidenta d'Stop Violències- i amb totes les militants feministes que lluiten allà per despenalitzar un dret fondament per a les dones", han expressat al seu compte d'Instagram.Les feministes qualifiquen Andorra del "país més restrictiu d'Europa juntament amb Malta pel que fa a drets reproductius", i asseguren que "prohibir l'avortament no impedeix que es produeixin, només fa que sigui més insegur i moral exposar-se a un avortament clandestí". "La interrupció voluntària de l'embaràs és un dret humà al que hem de tenir accés mitjançant la sanitat pública de manera lliure, segura i gratuïta", continuen, clamant que "es retirin tots els càrrecs contra Vanessa Mendoza".Les activistes han denunciat els fets amb els tors nu, pintades amb frases com "amb Vanessa Mendoza", "dret universal a l'avortament" o "l'avortament no és un delicte", i amb una bandera d'Andorra on es podia llegir "l'avortament és sagrat".