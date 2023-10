“'Pau a Gósol' explica el trànsit cap a l'art modern'

L'autor torna a les llibreries amb una obra que es mou entre la ficció i l'assaig i narra el canvi que Picasso va viure a Gósol

Després de l’èxit que va suposar Morts, qui us ha mort?, l’escriptor Iñaki Rubio s’allunya de la crònica negra i torna a sorprendre els lectors amb una novel·la que ens parla de la transformació d’un dels artistes més emblemàtics del món com és Picasso. Com està anant la rebuda de la nova novel·la?

Molt bé. La recepció a la premsa ha estat extraordinària, tant aquí com a Catalunya. M’ha agradat conèixer els lectors i m’ha semblat que la gent està interessada. Ara hem d’esperar a veure si la gent realment ho compra. Com va trobar el capítol de Picasso a Gósol?

Coneixia aquest