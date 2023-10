El partit prioritza fer llistes en solitari i allà on no tingui capacitat donarà suport als “amics afins” però “en cap cas” a Demòcrates

La ferida de Liberals amb Demòcrates segueix oberta. El trencament del pacte que tenien les dues formacions a la territorial d’Ordino de les passades eleccions generals i que DA no va complir ha deixat molt tocada la relació i impedirà que l’aliança que els va permetre governar junts durant quatre anys no es pugui repetir. La nova presidenta liberal, Cristina Rico, va deixar clar en una entrevista al Diari que “no pactarem amb DA” a les comunals, “no tant per un tema d’ideologia sinó de confiança pel que va passar a les passades eleccions, en què no es va respectar