Valls incideix en la necessitat d’anticipar-se als estadis crítics per tenir recursos

“Cal anticipar-se a la malaltia, perquè, quan hi ha un diagnòstic, tot i que sigui el començament, podem estar convençuts que el moment arribarà”. Així de ferma es va mostrar Montserrat Valls, presidenta de l’AAMA (Associació Andorrana per la Malaltia de l’Alzheimer), a l’hora de descriure un dels pilars bàsics en l’acompanyament dels malalts d’Alzheimer. Segons la presidenta: “Ens trobem amb famílies a les quals els costa molt parlar de la malaltia, de vegades perquè el malalt en té coneixement i no vol, de vegades perquè els familiars no estan preparats.” Aquesta manca de normalització fa que la malaltia avanci