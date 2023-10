L'Andorra Crea tanca assolint els objectius de "generar un interès real entre els programadors"

Actualitzada 01/10/2023 a les 17:42

"Objectius assolits, tant en la tasca de presentar la feina dels joves creadors com d'aconseguir un festival que fos generador de contractacions", el cap d'àrea d'Acció Cultural del Govern, Joan-Marc Joval, ha fet un balanç positiu de la que ha estat la primera edició del festival de creadors Andorra Crea.Joval ha destacat especialment les dues trobades que s'han pogut dur a terme entre els programadors i els artistes "on s'han produït intercanvis de targetes", així com les sinergies que s'han creat entre els artistes: "hem plantat una llavor, ara hem de continuar fent que creixi" ha expressat Joval i ha afirmat que es plantegen fer una segona edició, tot i que possiblement en lloc de fer-la a l'inici de curs, més cap a la primavera, i possiblement en lloc de fer-la anual, bianual per donar temps als artistes a produir obra i fer recerca.