Una motorista resulta ferida en topar amb un cotxe

El xoc es va produir a la CG-2, a Valira Nova

Una motorista de 31 anys d’edat va resultar ferida en un accident que va tenir lloc passats dos quarts de quatre de la tarda d’ahir a la general 2, a la rotonda situada abans d’arribar a la urbanització Valira Nova. El sinistre va tenir lloc al punt quilomètric 3,5 i va ser provocat per la topada d’una motocicleta Yamaha YC, que conduïa la dona, amb un turisme Ford Ka. Els dos vehicles tenien matrícula del Principat, tal com va informar la policia. La motorista no va patir lesions de gravetat, segons van indicar des de l’hospital.



El cos de seguretat afirma