El Superior afirma, igual que la Batllia, que la consellera no té legitimitat en la demanda

El Tribunal Superior ha rebutjat el recurs interposat per la consellera general Carine Montaner contra la resolució de la Batllia de no anul·lar el pacte de socis per tirar endavant el laboratori Grifols. Així ho va confirmar ahir la parlamentària d’Andorra Endavant, que va exposar que novament la justícia no entra a valorar el contingut del pacte de socis, sinó que rebutja el recurs perquè considera que la consellera no està legitimada per fer aquesta demanda. És el mateix argument que va utilitzar la Batllia. Montaner va iniciar la via judicial després que el Govern rebutgés el 27 d’octubre del