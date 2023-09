Més d'un centenar de persones es manifesten pel dret a l'avortament

Actualitzada 30/09/2023 a les 13:57

Més d'un centenar de persones han marxat aquest migdia per reclamar la legalització de l'avortament a Andorra. La mobilització, organitzada per Stop Violències, ha comptat amb la participació d'associacions feministes catalanes i franceses. La manifestació ha sortit de la plaça de la Rotonda i ha recorregut tot l'eix comercial fins a arribar a la plaça Coprínceps, on ha tingut lloc la lectura del manifest. A les pancartes de les participants es podien llegir lemes com "Espot, sí que es pot", "Que haver nascut nena, no sigui una condemna", i "Sexe quan desitjo, embaràs quan decideixo", entre d'altres.