L’actual cònsol major vol deixar la primera línia política i tornar a l’advocacia

Eva Sansa, actual cònsol menor de la Massana, liderarà la llista de Ciutadans Compromesos (CC) a les comunals del 17 de desembre vinent si no hi ha un gir de darrera hora. Tot i poder optar a la reelecció i ser la candidata natural, Olga Molné vol abandonar la primera línia política i està pràcticament tancat que Sansa la succeeixi com a número 1. Entre les motivacions expressades per la cònsol major massanenca hi ha el fet de recuperar l’exercici de l’advocacia i tornar al despatx professional que compartia amb la seva germana, Ester Molné, que ara és ministra de