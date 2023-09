Les empreses presenten els llocs de treball de la temporada d'hivern

Actualitzada 29/09/2023 a les 10:28

El Servei d'Ocupació organitza una trobada laboral per posar en contacte treballadors i empreses de diferents sectors que cerquen personal per a la temporada d'hivern. La trobada tindrà lloc el pròxim 17 d'octubre a les 10 hores, a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d'Andorra la Vella.En la jornada les empreses presentaran als demandants d'ocupació les oportunitats laborals que ofereixen, així com les condicions dels llocs de treball i els requisits per accedir-hi. Els interessats podran presentar la seva candidatura en els espais reservats a cada empresa i rebre assessorament en la recerca de feina temporal. Els interessats a assistir-hi poden reservar la seva plaça a https://www.treball.ad/job-meeting.