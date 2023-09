Tretze menors amb trastorns ingressats a l'estranger

Actualitzada 29/09/2023 a les 12:49

El Govern va respondre el passat dimarts a les preguntes amb resposta escrita formulades pel conseller general del partit socialdemòcrata, Pere Baró entorn dels joves amb trastorns. Salut en la seva resposta va contestar que actualment cinc adolescents es troben ingressats al servei residencial i dos al servei de dia. Quant als menors ingressats a l'estranger, a les escoles terapèutiques d'Amalgama7, un centre d'atenció ambulatòria, residencial o règim de centre de dia a adolescents i joves amb comportament de risc o trastorn conductual o patologia dual a les seves famílies, hi ha ingressats tres menors. Al centre terapèutic ITA on s'ocupen de trastorns alimentaris, de conducta, personalitat, neurodesenvolupament, addiccions i psiquiatria general, hi ha ingressats nou menors. I per finalitzar a AMPANS una entitat que dona suport a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, malaltia mental i situació de vulnerabilitat, hi ha ingressat un menor.Salut respon que els recursos que es donen des del SAAS una vegada tornen els joves s'inicien dos mesos abans de l'alta. L'equip terapèutic derivador d'Andorra i un equip terapèutic del centre efectuen coordinacions per assegurar un retorn al país: s'estableixen objectius d'acció, necessitat en l'alta i suports que requereixen la família i el pacient. Depenent de cada cas s'ofereix seguiment a consultes externes, hospital de dia, SRCA, grups de pares a l'UCA amb seguiment individual al menor, i CREI diürn.De la mateixa manera, des del Ministeri asseguren que s'està treballant per desenvolupar estructures complementàries que facilitin la continuïtat assistencial, l'acompanyament en el curs de la vida i amb el focus en la comunitat i l'atenció integral.Baró en la seva bateria de preguntes demanava, també, pels protocols que se segueixen a urgències en els joves d'aquest tipus de trastorns. Salut explica que si el jove té menys de 14 anys la primera atenció que rep és del pediatre que fa una anamnesi i proves complementàries. Si valora que no presenta compromís vital o intoxicació aguda s'avisa al psiquiatre de guàrdia perquè valori el menor. D'altra banda, si és major de 14 anys l'atendran els serveis d'urgències que duran a terme els mateixos procediments explicats anteriorment. Ambdues franges d'edat, el psiquiatre de guàrdia segueix els protocols segons la situació clínica de cada persona.L'acompanyament que és dona a les famílies és atès per l'equip que tracta al menor del Servei d'Urgències, inicialment el pediatre o metge de guàrdia i posteriorment el psiquiatre de guàrdia. Alhora poden tenir atenció d'un psiquiatre, un psicòleg, un treballador social, infermers o un terapeuta ocupacional. Salut recorda que també es fan grups de suport als pares i mares per a menors amb tractament per ús de substàncies (TUS) o trastorns de conducta a la Unitat de Conductes Addictives (UCA) i, depenent del grup, també es porten a terme a l'SRCA.Baró també ha demanat per quantes accions previstes pel PISMA no s'estan complint. Salut respon que s'han dut a terme 31 accions de les 62 previstes en el PISMA, en aquest sentit, indiquen que la COVID-19 ha impactat de manera desfavorable en la posada en funcionament d'algunes accions, ja que ha retardat molt projectes estratègics del Ministeri, que s'han encavalcat amb les accions del PISMA. La no incorporació d'un tècnic en salut mental que piloti i coordini les accions del PISMA ha dificultat en gran manera el desenvolupament d'aquestes accions. En aquests moments encara no s'ha pogut incorporar cap tècnic de salut mental i addiccions, ja que cap candidat no ha superat el procés de selecció.