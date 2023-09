Roba en una botiga i li troben cocaïna

Actualitzada 29/09/2023 a les 10:54

La policia va detenir aquest dilluns a les 15.35 hores a un home de 36 anys a la capital. Els agents van controlar a un resident que robava mercaderia en una botiga d'Andorra la Vella. Els agents durant el registre li van trobar un embolcall amb 0,9 grams de cocaïna. El cos policial va procedir al seu arrest per un presumpte delicte contra la salut pública.D'altra banda, la policia va arrestar ahir a un home resident per crebantar una ordre de privació del permís de conduir. Els agents van controlar a l'home a Sant Julià de Lòria en una parada rutinària.Per finalitzar, els agents de la policia van detenir a sis persones per conduir sota els efectes de l'alcohol. En contret es van arrestar a tres homes i tres dones entre 25 i 51 anys amb taxes superiors a 0,80 g/l. La taxa més elevada ha estat d'1,49 g/l.