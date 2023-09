Actualitzada 29/09/2023 a les 06:23

Una planta de ruda per a cadascuna de les dones que han hagut de marxar d’Andorra per exercir els seus drets sexuals i reproductius: 117 plantes que representen el nombre total de dones d’Andorra que van avortar a Catalunya el 2021 i que ahir Acció Feminista (AFdA) va enviar a la porta de les institucions responsables de legalitzar l’avortament al país.Aquesta planta ha estat utilitzada per les dones al llarg dels segles per interrompre embarassos, una pràctica que posava en risc la seva pròpia vida. “La ruda com a símbol d’allò atàvic, vinculat a costums ancestrals, que malauradament seguiria sent l’única opció que ofereix Andorra perquè les dones siguin sobiranes del seu cos, i que representa la falta de drets en un marc que no té res a veure amb la idea d’estat progressista que es vol projectar”, afirma l’entitat en un comunicat. “Qui té ruda, Déu l’ajuda” és la dita associada a la planta de la qual s’apropia AFdA “per denunciar aquest estat antic que sembla voler oferir-nos només aquesta solució”. Amb la iniciativa, AFdA va reivindicar de nou ahir l’avortament legal, segur i gratuït, i va recordar al Govern i al Consell REDACCIÓ Andorra la Vella “Qui té ruda, Déu l’ajuda” General que despenalitzar-lo sense cobertura sanitària és seguir penalitzant-lo. “Exigim la legalització en territori andorrà i insistim que despenalitzar i no reemborsar la interrupció voluntària no canvia res a la pràctica i continua representant una vulneració d’aquest dret fonamental”, indica l’entitat, posant èmfasi en el fet que “no volem ajudes, volem drets”. En aquest sentit, des d’AFdA es deixa molt clar que no volen “solucions alternatives i imaginatives”, sinó “el nostre dret fonamental, amb la cobertura sanitària corresponent”, i es demana “un centre que tracti de manera global i integrada la nostra salut sexual i reproductiva”. “Molt soroll, però estem al 2023 i res no canvia”, es queixa l’associació.