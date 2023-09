Actualitzada 29/09/2023 a les 11:04

La policia va arrestar dimarts a les 19.30 hores quatre homes no residents que transportaven 3.030 paquets de tabac de contraban i 823,20 litres de begudes alcohòliques d'alta graduació en una furgoneta pel marge fronterer del coll de la Gallina, a Sant Julià. L'operatiu conjunt dels grups antifrau del cos de seguretat i el cos de duaners va permetre interceptar dos vehicles de matricula estrangera, un cotxe i una furgoneta, on portaven la mercaderia il·legal que en el cas del tabac té un valor d'11.194,33 euros, segons informa el servei d'ordre.Els detinguts són dos homes de 32 anys, un de 34 i un de 29 anys que van ser detinguts com autors d'un delicte contra l'ordre socioeconòmic. L'home de 29 anys va ser acusat d'un delicte contra l'administració de justícia per crebantar una ordre d'expulsió judicial.