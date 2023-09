Jordi Font encapçalarà la llista del PS a Escaldes a les comunals

El partit explora pactes amb altres formacions i independents

Jordi Font serà l’encarregat d’encapçalar la llista del PS a Escaldes-Engordany en les properes eleccions comunals. Segons ha pogut saber el Diari, el partit ha convençut l’exconseller general i membre històric de la formació per tornar-se a presentar, malgrat que en les darreres eleccions nacionals havia decidit no estar a primera línia política. El partit, a més, ha donat llibertat a Font per decidir qui l’acompanyarà a la llista. La decisió encara no s’ha comunicat a SDP, amb qui segons els socialdemòcrates no existeix un pacte global per anar junts a totes les parròquies i, per tant, no és clar

