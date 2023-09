Els membres del pacte d'Estat per la UE reclamen els estudis d'impacte

Els partits qualifiquen el protocol de serveis financers de Brussel·les de “molt dur”

Els partits que formen part del pacte d’Estat per la UE van reclamar novament en la darrera reunió que va tenir lloc dimecres els estudis d’impacte de l’acord d’associació. Els representants de les formacions que en formen part consideren que és necessari per defensar els pros i els contres de l’acord. Aquesta va ser una reiterada demanda de l’aleshores líder de terceravia, Josep Pintat, durant la legislatura passada i el Govern fins ara defensava que l’impacte no es podria calcular fins després d’aplicar l’acord. En el document del pacte d’Estat, però, l’executiu es va comprometre a fer els estudis prèviament

#1 Pep

(29/09/23 06:27)