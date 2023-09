Actualitzada 29/09/2023 a les 12:08

Els banders busquen el propietari d'una cacatua nimfa per entregar-li l'animal. El cos de medi ambient ha publicat l'avís a les xarxes socials per informar que van recuperar l'au exòtica al carrer Bonaventura Riberaygua i que el propietari pot trucar al 148 per recollir la cacatua.