Dilluns acaba el termini per fer la declaració de l'IRPF

Actualitzada 29/09/2023 a les 06:06

La campanya de declaració voluntària de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) finalitza dilluns vinent. El termini per liquidar l’impost es va obrir l’1 d’abril i tot i que hauria d’acabar el 30 de setembre s’allarga fins al 2 d’octubre perquè l’últim dia cau en dissabte i l’ofi cina de Tributs restarà tancada, segons informa el Govern en un comunicat. Aquesta circumstància es dona sovint en tots els impostos (IGI, IS, IRNR...) i, per exemple, a l’IRPF ja es va donar en alguns dels primers exercicis.El ministeri de Finances preveia rebre 21.500 declaracions voluntàries de l’IRPF corresponents a l’exercici del 2022, de les quals unes 19.500 es tramitaran de manera telemàtica. El Govern recorda que el tràmit es pot fer mitjançant la web impostos.ad i també de manera presencial a l’ofi cina del departament de Tributs de la Baixada del Molí.