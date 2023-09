Actualitzada 29/09/2023 a les 12:27

Els bombers no han hagut de respondre a cap incendi forestal durant la campanya de prevenció d'aquest estiu, segons informa protecció civil. La campanya va iniciar-se el 17 de juny i va tancar el 10 de setembre amb només la constatació de dues ignicions causades per llamps. Protecció civil conclou que el balanç de la campanya ha estat positiu, amb set dies amb risc alt i quatre amb risc molt alt, i menys que els de l'any passat.D'altra banda, el cos ha activat en setze ocasions avisos meteorològics per temperatures altes, onze per perill moderat, avís groc, i cinc per perill important, avís taronja. La màxima més alta s'ha registrat aquest estiu a l'estació de Borda Vella, amb 37,6 graus el 18 de juliol.