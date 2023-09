Andorra Endavant registra superàvit a les eleccions

Actualitzada 29/09/2023 a les 06:15

Andorra Endavant ha tancat amb un superàvit de 16.900 euros la despesa de la campanya electoral dels comicis generals, segons va informar ahir el partit en assemblea general. La formació, presidida per Carine Montaner, concreta que ha gastat 12.000 euros en la confecció de la campanya, tenint en compte la producció dels cartells, la sessió de fotos, el míting, el programa i l’elaboració de la web. D’altra banda, la formació indica que ha rebut 22.635 euros de subvenció del Govern pel resultat electoral obtingut i 6.276,16 euros per la confecció de les llistes.

El segon punt inclòs a l’assemblea general, que va tenir lloc dimecres passat, va tractar sobre l’elecció dels presidents del comitè de joves, que serà liderat per Laia Córdoba i vicepresidit per Rui da Costa. Finalment, Andorra Endavant va procedir a la renovació de l’executiva amb Montaner com a presidenta i administradora, Isabel Orobitg com a vicepresidenta, Víctor Martin de secretari general, Nathalie Benard de secretària d’organització i Patrick Maurel de secretari de relacions internacionals.



