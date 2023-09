Afers Socials obre una base de dades pel registre de la gent gran

Actualitzada 29/09/2023 a les 15:41

El ministeri d’Afers Socials arrenca una base de dades amb la informació de totes les persones més grans de 70 anys que viuen soles o tenen alguna dependència. Així, es pretén recopilar la seva informació per conèixer les necessitats i millorar l’atenció. “És per tenir una informació molt més directa d’ells per quan hi ha mancances o disfuncions”, ha explicat la ministra Trini Marín. L’eina ja està preparada, però encara en una fase d’implementació pels últims “reajustos”, segons ha concretat.Es tracta d’una eina compartida entre els treballadors socials i els departaments d’Afers Socials i d’Infància, Adolescència i Joventut per optimitzar i facilitar l’accés a la informació. Segons ha confirmat Marín, per donar resposta a la mancança d’indicadors d’anàlisi per monitoritzar la informació i extreure’n conclusions: “l’eina ajudarà a complementar-ho”.Marín ha anunciat aquesta iniciativa durant la presentació de l’informe del funcionament del Ministeri d’avui en compareixença al Consell General davant la Comissió Legislativa d’Afers Socials i elaborat durant els anys 2017 i 2021 per l’auditoria Antares. Aquest ha recalcat resultats positius, com ara, la gestió “positiva” durant la pandèmia, però també ha indicat algunes mancances. Entre d’altres, controlar més la satisfacció de les persones beneficiàries del sistema social i sociosanitari, quantificar el temps d’espera o disposar de més indicadors d’anàlisi per saber les necessitats dels col·lectius.A la vegada, Afers Socials seguirà treballant per “incrementar els recursos humans i econòmics”, segons ha detallat Marín. El ministeri va doblar el seu pressupost del 2017 respecte al del 2021, concretament en un 56%, passant de quasi 14.000.000 d’euros a més de 21.000.000. A més, el personal del qual disposa el ministeri també va augmentar en un 44% des del 2017 fins al 2021, dels 133 als 192 treballadors.