Afers Socials farà una residència d'avis a Encamp

Actualitzada 29/09/2023 a les 13:07

La ministra d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, ha confirmat aquest matí durant una compareixença que el ministeri construirà una residència per a la gent gran al centre urbà d'Encamp. Es tracta d'un edifici de nova construcció per part d'una empresa privada i que habilitarà 130 places, de les quals un 40% o un 50% seran concertades, segons un acord signat amb Govern el passat mes d'agost. Les obres començaran a partir de l'any vinent i el ministeri està pendent encara de fixar terminis de finalització. "Estem treballant en la feina d'adjudicacions i inspeccions", ha declarat la ministra.



Segons ha assegurat Marín, és un projecte que pretén donar resposta a la llista d'espera en residències que, actualment, compta de 18 persones sense plaça, mentre que 32 estan ubicades a algun centre privat i sol·liciten una plaça concertada.Marín ha confirmat l'obertura d'un nou centre de dia a Escaldes-Engordany "en els propers dies", fruit d'un conveni amb la Creu Roja. Ha confirmat que el conveni ja ha passat per Govern i, segons ha detallat, cal ultimar els darrers detalls, com ara, el mobiliari.El ministeri d'Afers Socials també ha avançat que ha signat un conveni amb el comú de Sant Julià de Lòria per habilitar pisos tutelats destinats a la gent gran. Segons la ministra, la prioritat és que el col·lectiu es mantingui en l'entorn domèstic "fins que sigui possible". "Hem de seguir treballant amb el publicoprivat", ha comentat Marín.