Actualitzada 28/09/2023 a les 12:05

Esperem, a #Andorra un dijous sense canvis meteorològics respecte els dies precedents: domini del sol☀️, tot acompanyat alguns núvols alts i prims; i temperatures càlides️, en lleuger augment fins el cap de setmana.

Tots els detalls▶️ https://t.co/jkWn0gOPlR pic.twitter.com/R04DzHparu — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) September 28, 2023

El servei de meteorologia preveu pujades de temperatura a partir de demà. Durant el dia d'avui no hi haurà canvis meteorològics, predominarà el sol a banda d'alguns núvols alts i prims. Aquest augment es veurà reflectit fins al cap de setmana on s'arribaran a temperatures de fins a 31 graus a Andorra la Vella.